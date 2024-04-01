Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Çitli mevkiinde meydana geldi. Kara yolunda seyreden sürücü Fevzi T.(47) yönetimindeki 06 BNZ 624 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsüyle araçtaki yolcular Sevgi K.(35), 1 yaşındaki Eylül T., 11 yaşındaki Esin T. İle 9 yaşındaki İbrahim T. Yaralandı.

5 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede