YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan sonuçlara göre son durumu açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başları:

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli Belediye Başkanlığında; CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

AK PARTİ 324 İLÇE KAZANDI

AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, YRP 37 ilçe kazandı.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN CHP 14 TANESİNİ KAZANDI

30 Büyükşehir Belediyesinden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazandı.