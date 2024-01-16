İnegöl'den Cerrah mahallesine yolcu taşıyan Orhan Y. yönetimindeki 16 M 06159 plakalı özel halk minibüsü, ara sokaktan çıkan sürücü Burcu A.(26) yönetimindeki 16 BAP 519 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpışmanın sonucu kadın sürücü araçta sıkıştı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede