Sosyal medyaya yansıyan mesajlarda, şüphelinin kalaşnikof marka silahla kızların kapısına dayandığı iddia edildi.

Hasan S.(29), iddiaya kız arkadaşı Sümeyye K.(26)'nın evinin kapısına gelerek kalaşnikofla gelip tehdit etti. Hasan S. Daha sonra Sümeyye K.'nın ablası Hülya K.(28)'ya sosyal medya hesabından "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım." şeklindeki mesaj attı. Bu duruma sinirlenen Hülya K., Hasan S.'nin attığı mesajı ekran görüntüsü alıp kardeşine gönderdi. Abla ve kardeşi tehdit mesajları atan Hasan S. Hakkında karakola giderek şikayette bulundular. Sosyal medyada yayılan tehdit mesajlarıyla beraber polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladılar.

BEN O MESAJLARI ATMADIM

Hasan S.'nin İfadesinde "Ben o mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOLUMU ISIRDI, KELEŞLE KAPIMA GELDİ

Sosyal medyaya yansıyan mesajlarsa kan dondurdu. Büyük korku yaşayan Sümeyye K.'nın "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Peşimde geziyor. Keleşle kapıma geldi." sözleri tüyler ürpertti.

"BU KIZIN ORGANLARINI YAKACAĞIM"

Şüphelinin "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım." şeklindeki mesajları büyük tepki topladı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ