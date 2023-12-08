Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Mahmudiye mahallesi Cenon bulvarında seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 16 AIJ 740 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarptığı ağacın dere yatağına devrilmesini engelleyen araçtaki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.