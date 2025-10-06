Türkiye’nin mobilya üretim üstlerinden biri olan İnegöl’de, ilçenin en büyük koltuk markası Saloni Mobilya’nın bünyesinde kurulan Guma Collection, kısa sürede ülkede marka olma yolunda önemli bir mesafe kat etti.

SIFIR SERMAYE İLE MİLYON DEĞERLERE ULAŞTI

Fiinera adlı İnstagram sayfasında on binlerce takipçisi olan influencer Yavuz Selim Bayraktar(27) ile fotoğraf sanatçısı Onur Ökmen Gevri(29) ortaklığı ile kurulan Guma Collection, sıra dışı konsept ürünler ve pazarlama taktikleri ile sektöre yeni bir dinamizm kazandırdı.

Sıfır sermaye ile kurulan şirket, sosyal medyanın gücü ve akılla birleştirilerek 1 yılda 1 milyon dolarlık değere ulaştı.

YENİ NESİL MOBİLYA HİKAYESİ

İnfluencer Yavuz Selim Bayraktar, dijital çağdaki dünyada çok büyük ve hızlı bir değişim yaşandığını söyleyerek, Guma markasının yeni nesil yaşam stratejisinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Şirketin kurulmasında dayısı olan Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek’in ciddi desteğini gördüklerini söyleyen Bayraktar, “Saloni Mobilya Türkiye’nin en büyük koltuk üretim markalarından biri. Ciddi bir akılla yönetiliyor. Dayım Haluk Özbek, Guma’nın doğuş hikayesinde önemli bir paya sahip. Ufuk açıcı bilgileri ile mobilya sektörünü tanımamızı sağladı. Bize düşen en önemli görev ise yeni nesil bir mobilya hikayesi yazmaktı. Meydan okumaya karar verdik. Onur arkadaşımla birlikte Challenge başlattık. Sosyal medyanın gücünü de arkamıza alarak müşterilerimizi özel hissettirecek sıra dışı ürünler ürettik.” diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL, ÖZEL HİSSETTİRECEK ÜRÜNLER YAPTIK

Guma bünyesinde berjer, kırlent başta olmak üzere çeşitliliği az olan bazı tekstil ve mobilya ürünlerini yaptıklarını söyleyen Yavuz Selim Bayraktar, “Dünyada hayata farklı gözle bakan özel insanlar var. Onların moda anlayışı farklı. Giyim ve kuşamları, yedikleri yemekler, sosyal yaşamları farklı. İşte biz bu topluluğun beklentilerine cevap verilemediğini gördük.

Onları düşünen birilerinin olduğunu göstermeye çalıştık. Ve bu kesimi özel hissettirecek sınırlı sayıda eşi benzeri olmayan mobilya tasarımları ortaya çıkardık. Picasso’nun tabloları ne kadar değerliyse Guma’nın eserleri de o kadar değerli ve özel olsun istedik. Biz özel hissettirdikçe, şirketimizde özel bir konuma geldi.“ dedi.

ÜNİVERSİTE VE AKADEMİK KURULUŞLAR DAVET EDİYOR

Guma Collection’un ülkede kısa sürede marka haline geldiğini söyleyen Bayraktar, “Sıfırdan Marka Kuruyoruz adıyla bir challenge başlattık. Onur arkadaşımızla sabahlara kadar çalıştık. Her anımızı kayda alıp takipçilerimizle paylaştık. Milyonlarca kişi vidolarımızı izledi. Bu durum üniversitelerin ve akademik kuruluşların ilgisini çektik. Davetler aldık. Şehir şehir dolaşıp genç arkadaşlarımızla tecrübelerimizi paylaştık. Ve halen bu süreç devam ediyor. Son olarak TED-X’in düzenlediği organizasyonda Guma’nın doğuş hikayesini anlattık. Bizim tek derdimiz var. İnegöl mobilyasını geliştirmek, ilçemize, şehrimize ve ülkemize katma değer kazandırmak.” dedi.

SANAT DÜNYASI İLGİYLE TAKİP EDİYOR

Guma Collection’un kurucularından Fotoğraf Sanatçısı Onur Ökmen Gevri ise sektörel anlamda büyük bir farkındalık ortaya koyduklarını söyleyerek, “Bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Gece gündüz demeden kendimizi işimize adadık. “Sıfırdan Marka Kuruyoruz” adıyla bir Challenge başlattık. Guma’da yaşadığımız her anı takipçilerimizle paylaştık. Tamamen şeffaf ve doğal bir süreç geçirdik. Bu sıra dışılık herkesin dikkatini çekti. Yüzlerce binlerce kişi projede yer almak için bizimle iletişime girdi. Sanat dünyamızın tanınmış simaları ürünlerimizi aldı, kimileri ise yeni tanıtım ve fotoğraf çekimlerinde görev aldı. Bunun yanı sıra melek yatırımcı olmak isteyenler oldu. Kumaş firmaları, lojistik firmaları başta olmak üzere onlarca sektörden dev markalar Guma’nın başarı hikayesinde yer almak istediler. Bu hızlı gelişim bizi hep diri ve canlı tuttu. Proje işleri almaya başladık. Oteller, kafeler, restoranlar bizlere proje işleri vermeye başladı. Geldiğimiz noktadan inanılmaz mutluyuz. Şimdi sırada bir dünya markası olmak var. Ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

MARKA DEĞERİ MİLYON DOLARI AŞTI

Ciddi bir marka değerine ulaştıklarını söyleyen Onur Ökmen Gevri ”Çok nadir yaşanan özel bir gelişim süreci yaşadık. Sıfırdan kurduğumuz markamızın değeri 1 yılda 1 milyon dolara ulaştı. Gerek mobilyalarımızın kalitesi, gerek malzeme seçimi gerekse de tasarımlarımız Türkiye standartlarının üstünde. Fotoğraf ve video hazırlamada ki profesyonelliğimiz, dijital yatırımlarımız ve sürekli yenilenen akılcı adımlarımızla bir dünya markası olacağımıza da inanıyoruz.” diye konuştu.