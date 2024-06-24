İnegöl Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Üstün sokakta meydana geldi. Sokak seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, sokakta oynayan 4 yaşındaki Mira E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Çarpan motosikletli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı babasının kucağında Acil servise getirilerek tedavi altına alındı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ