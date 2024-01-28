Bursa İnegöl Mesudiye mahallesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
Kaza Mesudiye mahallesi İnegöl Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Mahmut Furkan D. yönetimindeki 16 BEJ 803 plakalı motosiklet aniden caddeye çıkan 7 yaşındaki Esmanur B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İBRAHİM USLUMuhabir: İBRAHİM USLU