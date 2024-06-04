İnegöl Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki dede ve torunu yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Okullar bölgesinde meydana geldi. Sürücü Ahmet E.(61) yönetimindeki 16 BCZ 637 plakalı motosiklet, Sürücü B. O. Yönetimindeki 16 F 1919 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve torunu Kaan E.(7) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI