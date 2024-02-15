763 bin Youtube takipçisi ile Türkiye’nin en çok tanınan bayan kuaförleri arasında yer alan ve aldığı ödüllerle başarısını tescil ettiren Ceyhun Işık bu kez farkındalık videoları ile gündemde.

Eşi Münire Işık ve kızı Miray ile birlikte İnegöl’den tüm dünyaya iyilik aşılamak isteyen Ceyhun Işık yaptığı bayan kuaförlüğü mesleğini araç olarak kullanarak çok sayıda farkındalık videosu çekti.

İnegöl’de bir dilenciyi canlandıran kadını sokaktan alarak saç kesimini yaparak tüm bakımlarını üstlenen ve yeni elbiseler ile adeta kraliçeye dönüştüren saç tasarımcısı Ceyhun Işık, yine akıl sağlığı sorunu olan bir genci baştan aşağıya yenileyerek işadamı görüntüsüne kavuşturdu.

Videolar kısa sürece binlerce kişi tarafından izlendi. Farkındalık videolarına büyük ilgi gösterilirken , takipçiler beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü kuaför Ceyhun Işık, her geçen yılda sevginin, hoşgörünün, iyilik ve merhamet duygularının azaldığını gözlemlediklerini söyleyerek ailece kendilerini bu tür çalışmalara adama kararı verdiklerini söyledi.

Dünyayı iyiliklerin kurtaracağını söyleyen Işık, “Dijital çağla birlikte komşuluk, akrabalık, arkadaşlık ve dostluk kültürleri yok olmaya başladı. Sokaklarda büyüyen çocuklardan teknolojik devrimlerle evlerinden çıkmayan çocuklara dönüştü dünya. Artık insanlar oturdukları apartmanda ki komşularını tanımıyorlar. Şu an ülkemizde binlerce evsiz, sahipsiz ya da hor görülen insanlar var. Sessiz çığlıkların sesi olmalı birileri. Biz o insanlara dokunmak, o insanları hatırlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra insanlarımızın özeleştiri yapmasını, insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Farkındalık videolarımızın buna büyük katkı sağlayacağını umuyoruz” diye konuştu.