Özen, Bursa Ulu Cami'de cuma namazını müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in annesi Bahtişah Özen, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze namazına siyaset, iş dünyası, güvenlik ve kamuda görevli üst düzey yetkili birçok kişi katıldı. Ulu Cami'nin avlusunu dolduran kalabalık, Özen ailesinin acısını paylaşırken, aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Duygu dolu anların yaşandığı cenaze namazının ardından Bahtişah Özen'in naaşı Baruthane Mezarlığı'na defnedildi.