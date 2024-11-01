

Zeynep O. isimli bir kadın X hesabından bir doktorla ilgili taciz iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan iddia büyük merak konusu oldu.

Zeynep O. Hesabından şu ifadelerle paylaşım yaptı; "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen rtweetleyin.".

DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İnegöl'deki bir özel hastanede çalışan doktor Uzman doktor M.A.K. Polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen doktorun sorgulaması sürüyor.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: şerife öz