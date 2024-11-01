Hayatını kaybeden doktorun kanseri yendiği öğrenildi.

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kınık mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Sürücü Koray Şenel(44) yönetimindeki 34 GIU 171 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte emekli Ortopedi Doktoru Sefa Sefer(69)'e çarpıp 70 metre sürükleyerek üzerinden geçti. Kaza sonucu doktor feci şekilde hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine çok sayıda Polis ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Doktorun geçen sene kanseri yendiği öğrenildi.