İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisinde meydana gelen olayda öfkeli hasta yakını, doktora bıçak teşhir etti.

Olay İnegöl Devlet Hastanesi Acil serviste meydana geldi. M.B. isimli hasta yakını eşini bel ağrısı şikayetiyle Acil Servise getirdi. Müdahale eden doktor, hastaya tedavi uyguladıktan sonra beyin cerrahisine randevu alıp gitmesi gerektiğini söyledi. Hasta yakını doktora tepki gösterdi. O sırada cebindeki bıçağı gösteren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: MURAT AVCI