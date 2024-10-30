Sosyal medyada paylaşılan doktor merak konusu oldu.

Zeynep O. isimli bir kadın X hesabından bir doktorla ilgili taciz iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan iddia büyük merak konusu oldu.

Zeynep O. Hesabından şu ifadelerle paylaşım yaptı; "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen rtweetleyin.".

Kaynak: HABER MERKEZİ