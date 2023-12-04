Bursa İnegöl Huzur mahallesi girişinde faaliyet gösteren araç muayene istasyonunda meydana gelen olayda, aracını getirdiği muayene istasyonunda fenalaşan adam hayatını kaybetti.

Olay Huzur mahallesi girişinde faaliyet gösteren araç muayene istasyonunda meydana geldi. Niyazi A.(62) aracını muayene istasyonuna getirdi. Sıra beklediği sırada Niyazi A. fenalaştı. Yere yığılan adamı gören vatandaşlar, 112'yi aradı. Adam olay yerine gelen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HABER MERKEZİ