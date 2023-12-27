Kaza Kemalpaşa mahallesi Adnan Tüzün sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halindeki Sürücü Zakir K.(55) yönetimindeki 16 KMZ 82 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ SIZDI POLİSLER UYANDIRDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, direksiyonda sızan sürücüyü uyandırmak için yoğun çaba sarf ettiler.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Uyandırılan sürücüye alkol metre testi yapıldı. Ekipler, alkol metreyi üflemeyi beceremeyen sürücüyr, alkol metre dersi de verdi. Dakikalar sonucu yapılan test sonucu 2.34 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

OTOYA BİNMEK İSTEMEDİ

İfadesi alınmak için karakola götürülmek istenen sürücü, aracın kabin kısmına binmek istemedi. Polis ekiplerinin dakikalarca dil döktüğü sürücü, bir polisin "Gel beraber binelim" demesiyle ikna olarak araca bindi.