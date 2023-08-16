İnegölspor yönetimi Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek’i ziyaret etti. Ziyarette Haluk Özbek “Bence İnegöl’de ekmeğini kazanan herkes İnegölspor’a sahip çıkmalı.” Dedi.

Osman Sevim başkanlığında ki İnegölspor yönetimi İnegölspor ve İnegölspor’un geleceği ile alakalı istişare toplantılarına devam ediyor.

İnegöl Mobilyası’nın önde gelen markalarından olan Saloni Mobilya sahibi Haluk Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan İnegölspor başkanı Osman Sevim “İnegöl’ün en kıymetli markalarından biri olan İnegölspor’umuz için istişare toplantılarımıza devam ediyoruz. İnegölspor’un ait olduğu yere gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu istişareler sonucunda çok önemli fikirler ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz İnegölspor’umuza kalıcı gelirler üretmek için yoğun bir mücadele veriyoruz. Bunlar hep istişareler sonucu ortaya çıkıyor. GES projesi, şarj istasyonu projesi son olarak ayran projemiz ile İnegölspor’a kalıcı gelirler üretmeye başladık. Bugün Haluk bey ve yönetimi ile bir araya geldik, fikir alışverişinde bulunduk, kendisinin kulübümüze desteğini aldık. Misafirperverliği için kendisine çok teşekkür ederim.” Dedi.

DOĞRU PROJELER YAPIYORSUNUZ, HERKES DESTEK VERMELİ

İnegölspor yönetiminin doğru projeler ile yola çıktığını belirten Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, “İnegölspor şehrimizin en önemli markalarından bir tanesi. Geçmişte olduğu gibi bugünde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yönetim olarak çok doğru projelerle çalışmalar yapıyorsunuz. Bu konuda sizleri tebrik ediyorum. Maddi olarak büyük bir yükün altına girdiğinizin farkındayım. İşiniz zor Allah kolaylıklar versin. Bence İnegöl’de ekmeğini kazanan herkes İnegölspor’a sahip çıkmalı. Ancak böyle işiniz hafifler. İnşallah sezon sonu hem İnegölspor’umuz hem de 3.Ligde şehrimizi temsil edecek olan Kafkasspor’umuz şampiyon olarak bir üst lige çıkar. Ziyaretiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum.”