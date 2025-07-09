Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezinde mobilya ihracatı 626 milyon 176 bin 124 dolar açıklanmıştı. Bu rakamla İnegöl ihracatının %50’lik kısmı mobilya sektörüyle yakalandı. İnegöl’de mobilya ihracatına katkı koyan firma sayısı 1415 olurken, bir önceki yıla oranla ihracat yapan firma sayısı 163 arttı. İhracat rakamlarında bir önceki yıla düşüş yaşansa da İnegöl, Türkiye’nin en önemli mobilya merkezi olma unvanını korudu.

İNEGÖL’DE EN ÇOK İHRACAT YAPAN MOBİLYA FİRMASI

2024 yılı verilerine göre İnegöl’de en çok mobilya ihracatı yapan firma Leta Contract A.Ş oldu. Leta Sandalyeyi, Saloni Mobilya ve Weltew Mobilya firmaları takip etti.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN 10 MOBİLYA FİRMASI

İnegöl’de en çok mobilya üreten 10 mobilya firması ise şu şekilde oluştu;

1- Leta Contract A.Ş : 18 milyon 378 bin 474 dolar

2- Saloni Mobilya: 15 milyon 886 bin 582 dolar

3- Weltew Mobilya: 15 milyon 188 bin 830 dolar

4- Gabba Koltuk: 14 milyon 925 bin 167 dolar

5- Koçaklar Mobilya: 14 milyon 576 bin 466 dolar

6- Çel-Mo Mobilya: 14 milyon 562 bin 699 dolar

7- Kocadağlar Mobilya: 11 milyon 242 bin 662 dolar

8- Çilek Mobilya: 10 milyon 695 bin 751 dolar

9- Nurhas Mobilya :7 milyon 698 bin 864 dolar

10- Ekhlas Mobilya :7 milyon 365 bin 907 dolar.