Fatih mahallesinde meydana gelen olayda eşine tacizde bulunan şahsı, bıçakla yaraladı. Öfkeli koca, üzerindeki kan izlerini silmek için girdiği komşusunun banyosunda polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Fatih mahallesi Gürdağ sokakta meydana geldi. D. S.(30), eşi D.S.'ye tacizde bulunan M. M.(29)'yi gördü. Öfkeli koca kovalamaca sonucu yakaladığı M. M.'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavinin ardından Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine kaldırıldı.

BANYODA YAKALANDI

Olay yerine gelen Polis ekipleri, öfkelinin kocanın peşine düştü. Aynı sokakta bir apartmana girdiğini öğrenen polisler, apartmanı didik aradılar. Araştırma sırasında apartmanın 1. Katı kapı zilinde kan izlerini fark eden polis ekipleri, şüphelinin daireye girdiğini düşünerek zili çaldılar. Kapının açılmasıyla banyodan çıkıp kurulanmakta olan şahsı, yakaladılar. Şüpheli gözaltına alındı.



