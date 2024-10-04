Olay dün Kemalpaşa mahallesi Hacı Süleyman Sokakta meydana geldi. Asel Ö.(24) evine gitmek üzere yürümeye başladı. Kadının eski nişanlısı Hakan B.,yürüyerek takip etmeye başladı. Hakan B. sokakta eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan B. eski nişanlısına elindeki tabancayla ateş edip kaçtı. Kadın şans eseri yaralanmadı. Olay yerine çok polis ekipleri sevk edildi. Asel Ö.'nün bir süre önce ayrılığı eski nişanlısının rahatsız etmesi sonucu uzaklaştırma kararı da aldığı öğrenildi.

YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ