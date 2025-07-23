İnegöl Belediyesi tarafından yayınlanan ‘İnegöl İstatistik Raporu-2024’ raporunda “Evlilik Odaklı Karşılaştırma İstatistikleri”nde 2020 yılına oranla; 2024 yılında hiç evlenmeyen kişi sayısı %11,94, boşanan kişi sayısı %34,71, evli kişi sayısı %10,13, eşi ölen kişi sayısı ise %9,15 arttığı belirtildi.



Raporda ayrıca hiç evlenmeyen erkeklerin kadınlara oranla daha fazla olduğu, boşanma oranlarında ise kadınların erkeklere oranla daha yüksek boşanma sayısına sahip olduğu gözlemlendi.

Raporda; 2024 yılında eşi ölen kişiler odaklı değerlendirme yapıldığında ise eşi ölenlerin %84,97’si kadın, %15,02’si erkek olduğu belirlendi. Evli kadınların evli erkeklere nazaran daha uzun yaşadığı açıklandı.