İnegöl Belediyesi tarafından yayınlanan ‘İnegöl İstatistik Raporu-2024’ raporunda “Evlilik Odaklı Karşılaştırma İstatistikleri”nde 2020 yılına oranla; 2024 yılında hiç evlenmeyen kişi sayısı %11,94, boşanan kişi sayısı %34,71, evli kişi sayısı %10,13, eşi ölen kişi sayısı ise %9,15 arttığı belirtildi.

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Raporda ayrıca hiç evlenmeyen erkeklerin kadınlara oranla daha fazla olduğu, boşanma oranlarında ise kadınların erkeklere oranla daha yüksek boşanma sayısına sahip olduğu gözlemlendi.
Raporda; 2024 yılında eşi ölen kişiler odaklı değerlendirme yapıldığında ise eşi ölenlerin %84,97’si kadın, %15,02’si erkek olduğu belirlendi. Evli kadınların evli erkeklere nazaran daha uzun yaşadığı açıklandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ