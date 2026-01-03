Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki orta refüjdeki çam ağacı rüzgarın etkisiyle aniden kökünden çıkarak cadde üzerine devrildi.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, İnegöl Belediyesi ekiplerine haber verildi.

Ağacın devrildiği esnada cadde üzerinde herhangi bir aracın geçmemesii yaşanabilecek olası bir faciayı önledi.