Osmangazi Belediyesi, kreş projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yunuseli Mahallesi'nde hayata geçirilen Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın öncülüğünde düzenlenen açılış törenine TBMM CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, hayırsever Genceroğlu ailesi ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mülkiyeti Osmangazi Belediyesi'ne ait alanda, hayırsever Süreyya Genceroğlu desteğiyle hayata geçirilen kreşin inşaatının 1 yılda tamamlandığını belirtti. Aynı zamanda Başkan Erkan Aydın, toplam 548 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen kreş binasında 6 dersliğin yer aldığını ifade ederek, tesiste eğitim faaliyetlerinin 11 eğitmen ve 60 öğrenci ile yürütüleceğinin altını çizdi. Aydın, kreşin çevre düzenlemesi kapsamında 9 araç kapasiteli otopark, çocuklar için oyun alanları ve yeşil alanların oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

'2 yıl gibi bir sürede 45'e yakın açılış ve temel atma gerçekleştirmiş olacağız'

Çocukların güvenli, çağdaş ve nitelikli ortamlarda eğitim almasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuşmasına şu şekilde devam etti: 'Şu anda 4'üncü kreşimizin açılışını yapmaktayız. Bir tanesinin daha yapımı bitti onunda bir kaç hafta içinde açılışını yapacağız. Bir diğerinin de Şubat Mart gibi açılışını yapmayı düşünüyoruz. 2 yılda toplam 6 kreşe ulaşmış olacağız. 4 tane kreşimizin de hafriyat işlemleri bitti temel atmasını yaparak bir daha ki yıl

eğitim öğretim döneminde 10 kreşle Osmangazi'de hizmet ediyor olacağız. Bir çok mahallemizde hizmet binaları, sağlık ocakları, yurt ve pazar yerleri yapmaktayız. Göreve geldiğimizden buyana 2 yıl gibi sürede 45'e yakın temel atma ve açılış gerçekleştirmiş olacağız bunun mutluluk ve gururunu yaşamaktayız' ifadelerini kullandı.

Her dokundukları projede geri dönüşümün çok olumlu izlerini aldıklarını belirten Başkan Aydın, 'Örnek olarak Ayça Azak Kreşimizde 1 yıl içinde yüzde 25 ev kadınının iş hayatına atıldığını gördük. Tam gün eğitim verdiği için aileler oraya çocuklarını rahatlıkla sabahtan akşama kadar göndererek kendileri de ev ekonomisine ve aile hayatına destek oluyorlar. Buda bizim açımızdan çok önemli bir süreç Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi, projesini söylediğimizde Genceroğlu ailesi hiç ikiletmeden 4 elle sarılarak hemen kabul ettiler. Bugün açılışını yaptığımız kreş bir çok özel kreşten çok daha güzel yapılmış durumda. En küçük bir masa ve sandalyesinin dahi sağlıklı malzemelerden seçilmesine özen gösterildi. Genceroğlu, ailesinin değerli babaları Candan Genceroğlu ismini ölümsüzleştireceği çok güzel bir eser kazandırdılar. Bu hizmetler hayırseverlerin desteği ve belediyelerimizin imkanlarıyla yapılıyor. Bu kreşler çağdaş Atatürkçü, vatanını, milletini ve ülkesini seven çocukları yetiştirmek için açılıyor. Bizim hedefimiz 5 yılın sonunda kreş sayasını 20'ye çıkartabilmek.' şeklinde konuştu.

'Kreşlerden aileler çok mutlu başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum'

Törende konuşan TBMM CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, 'Erkan Aydın'ın bu dönem milletvekili olmadığı için çok üzülmüş ve büyük bir eksiklik hissetmiştim. Çünkü önemli bir gücümüzü ve arkadaşımızı Bursa'da bırakmıştık. Ama görüyorum ki Bursa ve Osmangazi kazanmış iyi ki seçilmiş. Genceroğlu, ailesine de çok teşekkür ediyorum. Eğitime, çocuklara, gençlere ve bu halka yapılan her yatırım ve destek bizim için çok kıymetli. Bunun partisi yok, hiç bir zaman da olmayacak.Kreşler neden önemli. Bundan 4 yıl önce memleketim Tarsus'ta bir anne işe giderken o gün küçük çocuklarını annesi hastanede olduğu için evde bırakarak kapıyı üzerlerine kitlemiş ve çıkan bir yangında 3 tane çocuğumuzu kaybettik. O olayın ilk saatlerinde oradaydım aynı durumu İzmir'de bir anne yaşadı. Maalesef ki her evde 2 kişi çalışmak zorunda. Anne ve baba, herkesin çocuğunu bırakabileceği bir akraba ve arkadaşı yok. Belediyelerimiz ve hayırseverlerimizin yapmış olduğu bu kreşler bu yüzden çok kıymetli, o bakımdan çok teşekkür ediyorum. Osmangazi'de şu anda 4'üncü kreşimiz hizmete açıldı. Dönem sonunda bu rakam 20 olacak. Bu kreşlerde aileler çok mutlu, ben de aileleri ve halkını mutlu eden belediye başkanlarıma çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Candan Genceroğlu'nun eşi Hayırsever Süreyya Genceroğlu, 'Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın kreş projesini duyduğum zaman çok heyecanlandım. Rahmetli eşimin adını böyle bir çağdaş eğitim kurumunda yaşatmak beni çok heyecanlandırdı ve duygulandırdı. Eşim sevgi dolu bir baba ve başarılı bir iş insanıydı. Çağdaş bir eğitim kurumunda adının geçmesi beni çok gururlandırıyor. Bizlere bu imkanı sunan Erkan Aydın başkanımıza çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.