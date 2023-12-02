



Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç, refüj üzerinde sürüklendi; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Sinan A.(19) Yönetimindeki 16 SCB 10 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüj üzerine çıkan araç 100 metre sürüklendi. Kaza sonucu sürücü ve yanında bulunan İbrahim A. Yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



