Fenerbahçe’nin eski başkanı olan Aziz Yıldırım kendisine ait şirketin işleri için Joseph Yobo ile anlaşma sağladı. Fakat Nijerya başını çok ilginç bir haber yayınladı. Aziz Yıldırım’ın anlaşma sağladığı Yobo’ya komisyon ödememesi üzerine, Yobo dava açtı. Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

Sarı lacivertli takımın eski futbolcusu olan Joseph Yobo, Aziz Yıldırım hakkında dolandırıcılık davası açtı. Bu bilgi Nijerya haberinden geldi. Ülkede yayınlanan haberlerden bazı detaylar burada...

Futbolcu Joseph Yobo’ya göre sözleşmede ihlal söz konusu

Yobo yapılan sözleşmede bir ihlal olduğunu öne sürdü. Bu sebeple Aziz Yıldırım’a dava açtı. Görülen davada Abuja’da bulunan Yüksek Mahkeme Yargıcı Hamza Muazu bir emir verdi. Emire göre Aziz Yıldırım’ın ve direktör Murat Gordi’nin hesaplarına fon ödemesi yapılmayacak.

Ödemenin %10’luk kısmı haricinde gerisi dava sonuçlanan kadar, Baş Yazı İşleri Müdürü aracılığı ile belirlenmiş olan Emanet bir hesaba aktarıldı. Dava sebebi ile Dersan’ın Nijerya da itibar kaybetmesi mümkün.