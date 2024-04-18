İnegöl de marketlerden ve araçlardan hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde hırsızlık yapan İsmail B.'yi kısa sürede yakaladılar.

Akhisar mahallesinde camlarını kırdığı 4 aracı soyan hırsız polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Olay gece saatlerinde Akhisar mahallesinde meydana geldi. Şüpheli, park halindeki 4 aracın camını kırıp araçların içindeki eşyaları çaldı. Sabah araçlarını o halde gören sürücüler, polise şikayette bulundu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma büro amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpeli Muhammed T.(26), gözaltına alındı.

2 şahıs da çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.