İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri apartman dairesinde 11 kaçak göçmen yakaladılar.

Apartmanda ikamet eden bir askeri personel, apartmanın 1. Katında kaçak göçmenlerin ikamet ettiği yönünde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri dairede kalan 5'i Mısır, 1'i Fas, 5'i Suriye uyruklu 11 kaçak göçmeni yakaladılar.

DUDAK UÇUKLATAN KİRA

Suriye uyruklu ev sahibinin kiraladığı Fas'lı Karim Q., daireyi 10 yabancı uyruklu şahsa, kişi başı 2500 TL'ye kiraladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, sınırdışı edilmek üzere İl göç idaresine teslim edilecekler.

Muhabir: Fahrettin Eniş