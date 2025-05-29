Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya yolcu taşıyan sürücü Hilmi K.(59) yönetimindeki 16 ABE 756 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ağabey Tahtacı(69)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOLCULAR ŞOK OLDU

Kazayı gören otobüsteki yolcular kısa süreli şaşkınlık yaşadılar.

Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.