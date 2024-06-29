Kaza saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Talha A. (17) yönetimindeki 16 AUN 082 plakalı motosiklet, karşı yönden gelirken yayaya çarpmamak için şerit ihlali yapan sürücü Nurullah Ç. (44) yönetimindeki 16 U 6479 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştılar. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı Ayberk A. (16) ağır yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE