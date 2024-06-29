Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Zığındere Muharebelerinin ilk günü 28 Haziran 1915’te yaralandığı ve ikinci günü şehit olduğu bilinen Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey kabri başında anıldı.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda çok az kimsenin bildiği, yöre insanın da “Yılanlı Mezar” diye isimlendirdiği mezar taşı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Beye ait olduğu 2018 yılında tespit edilmiş ve Çanakkale Muharebelerinde yeri, ismi ve mezarı belli olan ilk şehit doktor olarak ortaya çıkarılmıştı. Zığındere Muharebelerinin ilk günü 28 Haziran 1915 yaralandığı ve ikinci günü şehit olduğu bilinen Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey kabri başında anıldı.

Anma programına, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz ve Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, tarihçiler ve sağlık çalışanları katıldı.