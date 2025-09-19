İnşaat çalışmalarını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, kavşağın Kasım ayında hizmete gireceğini belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bursa – Ankara karayolunda kesintisiz ve güvenli ulaşım amacıyla başlatılan Ağaç İşleri Köprülü Kavşağında AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş incelemelerde bulundu.

HEDEF; KESİNTİSİZ ULAŞIM

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Ayhan Salman, akabinde basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Salman, “Bugün sağ olsun Karayolları Bölge Müdürümüz Umut Bey ile beraber biliyorsunuz uzun bir süre çalışmamız vardı. Çalışmamızın son aşamasına yavaş yavaş ilerliyoruz. AK Parti her alanda yaptığı çok hizmet oldu. Özelikle ulaştırma alanında yapılan hizmetler ülkemize çağ atlattı. Bu manada Türkiye’nin her yerinde karayollarıyla, otoyollarıyla, viyadüklerle, tünellerle hakikaten şehirlerarası yolculuk daha kolay ve konforlu hale geliyor. İnegöl’ümüzün de ihtiyaçlarıyla bu çalışmaları kısa süre içerisinde başlatmıştık. Şu anda Ağaç İşleri bölümündeyiz. Kısmetse Kasım ayı içerisinde bitirilmesini planlıyoruz. Daha sonra Şehitler ve Babasultan civarında hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah o da 2026’nın ilk çeyreğinde orayı da toparlarız. Burada kesintisiz ulaşımı sağlamak istiyoruz. Bursa- Ankara yolu olması sebebiyle burada Ağaç İşleri sanayimizin olması, kavşaklardan geçişlerle sinyalizasyonla buradaki trafiğin duruyor olması, hem de kaza riskinin devam ediyor olması bizleri tedirgin ediyordu. Sağ olsun Bakanımızla yaptığımız görüşmelerle, bölge müdürümüzün gayretleriyle bu çalışmalara başladık. İnşallah hızlı bir şekilde devam ettiririz. İnegöl ve Bursa’mızın bütün meseleleriyle hep beraber belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, bürokratlarımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizle İnegöl’ümüzü, Bursa’mızı memnun etmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımız hem hizmetleriyle hem de gayretleriyle büyütmeye çalışıyor. İnşallah bu hizmetimizin kısa zamanda faaliyete girecek olması çok kıymetli. Belki ufak tefek pratikte trafik anlamında aksaklıklar oluşursa da hızlıca bunlar bittiğinde burası konforlu ve hızlı yer haline gelecek. Ben proje müdürümüze ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetlere hep birlikte devam edeceğiz” dedi.



“İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Sayın Milletvekilimiz, Karayolları Bölge Müdürümüz, Değerli Çalışma Ekibi ve AK Parti Yöneticilerimiz ile sahadayız. Bu arada dün ben Konya’daydım. İncelemelerde bulunduk. Tabi dün Bursa Belediye Başkanı’mız buradaydı. Benim izinde olduğumu ifade etmiş ama bir açıkçası tecrübe paylaşım programı dolayısıyla önceden planladığını için buradaydık. Ben ifade etmiş olayım. İşimizin başındayız. Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Gördüğümüz gibi şehrimize dertleniyorum. Görevimizin başında ifade ettiğimiz gibi güney ve kuzey koridorlarını bağlanması için bir projeydi bu. 3 ayakta Çitli, Ağaç İşleri Kavşağı ve Şehitler olmak üzere farklı seviye kavşaklar gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu yatırımlar çok kolay yapılmıyor. Ben başta Kıymetli Bölge Müdürümüze, Değerli Bölge Müdürümüze, arka planda çalışanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz gelişim içerisinde. Dolayısıyla burada çok ciddi emek ve gayret var. Bu kuzey ve güney geçişini sağladığımızda şehrimizin trafik akışına da rahatlama sağlayacak. Tabi sadece burayla sınırlı değil. Çevreyolu demiştik, buranın tamamın çalışıyoruz. Ben emeklerine sağlık diyorum. İlçe başkanımız olsun, teşkilatımız olsun herkesin emeği var. Daha güzel işleri inşallah size duyurmuş olacağız” dedi.



2. ÇEVRE YOLU

Basın mensuplarının 2. Çevre yoluyla ilgili çalışmaların ne durumda olduğu sorulması üzerine Başkan Taban, “Kadastral yollarla ilgili çalışma var. İmar Müdürlüğü’müzün yaptığı bir çalışma var. Karayollarının bize plan olarak önümüze koyacağı bir çalışma var onu da bekliyoruz. Süreç biraz olgunlaştıkça size aktarabileceğiz. Malum burası bir ova. Ova koruma planları içerisindeyiz. Tarım Orman Müdürlüğü’nün de izinleri ile bu işler gerçekleşiyor. Ama planlama süreci daha devam ediyor” diye konuştu.