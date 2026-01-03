Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesinde seyir halinde olan Ahmet Yıldıray Ş.(23) yönetimindeki 16 BBM 888 plakalı motosiklet, sürücü İbrahim E.(20) yönetimindeki 16 Y 1362 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç