Kaza saat 11.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karalar mahallesindeki TOKİ 3. etap konutlarında meydana geldi. Sürücü Yusuf Tatlıdede (31) yönetimindeki 16 M06044 özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarından aşağıya uçtu.

Park halindeki 16 MSR 22 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araç hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza sırasında araçta yolcu olmaması faciayı önledi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.