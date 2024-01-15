Kaza, saat 20.30 sıralarında Akhisar mahallesi Hüsnü Güven bulvarı üzerinde meydana geldi.

Akhisar mahallesinden TOKİ konutları istikametine seyreden Selami Ataman yönetimindeki 16 M 06145 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelip şeridine giren 16 ACY 695 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 6 yolcu yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza yaralanan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan yolcu ve özel halk otobüsündeki yolcular Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede