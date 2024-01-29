Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyreden sürücü Muhammed Y.(36) yönetimindeki 16 AHK 009 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken kavşaktan dönüş yapmak isteyen Sürücü Sancar S.(42) yönetimindeki 16 EP 526 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Fahrettin Eniş Muhabir: Fahrettin Eniş