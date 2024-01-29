Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçının taktik idmanını bugün gerçekleştirdi.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 23. haftasında sahasında ağırlayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: iha