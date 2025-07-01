Olay, saat 18.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'taki üç katlı apartmanın çatı katında gerçekleşti. 2 yaşındaki Yusuf K., çatı katının penceresinden düştü. Olayı gören ailesi, çocuğun ağlamasına koştu. Yaklaşık 7 metreden düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, ailesinin özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Daha sonra çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.