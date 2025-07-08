Olay İnegöl'ün kırsal Küçük Yenice mahallesinde meydana geldi. Telekomünikasyon görevlisi Emrah Ö.(26), arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Arızayı giderdiği sırada akıma kapılan işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.