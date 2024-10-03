

Olay saat 10.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi 8. Sokakta bulunan sebze meyve pazarında meydana geldi. Pazar alanın küçükbaş hayvan festivaline katılan bir firma çalışanı Hüseyin Ö.(28), çıktığı iskele üzerinde branda asmaya başladı. Dengesini kaybeden genç, yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT