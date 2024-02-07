Olay, Osmaniye Mahallesi Öznur Sokak’taki bir evde meydana geldi. 9 yaşındaki Muhammed R., mutfaktaki ocak üzerinde bulunan demlikten çay doldurmaya çalıştığı sırada, kaynar su üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuğun vücudunda yanıklar oluştu. Yaralanan çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Fahrettin Eniş