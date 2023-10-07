Bursa'nın İnegöl ilçesinde sehpanın üzerindeki çaydanlık 4 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi. Üzerine dökülen kaynar su ile yanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak üzerinde evinde oyun oynayan Eyüp C. (4) bir anda sehpaya çarptı. Sehpanın üzerindeki çaydanlık küçük çocuğun üzerine devrildi. Kaynar su nedeniyle göğüs, sırt ve kolları yanan çocuk acılar içinde kaldı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuk burada tedavi altına alındı. Vücudunda 1. Derece yanık oluşan küçük çocuk ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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