Bursa-Ankara karayolu yanında bulunan TIR otoparkında myedana gelen olayda Tacikistan uyruklu sürücü, kullandığı TIR'ın içinde ölü halde bulundu.

Olay saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu yanında bulunan TIR otoparkında meydana geldi.

Tacikistan uyruklu sürücü Alisher Tuychiev(28), 1919D002 plakalı TIR'ını otoparka dün akşam saat 20.00 sıralarında park edip, sürücü yatağında uykuya daldı. Sabah saatlerinde TIR'ın parktan çıkış yapmadığını fark eden görevliler, araca yöneldi. Aracın kapısını açan otopark görevlileri, sürücünün hareketsiz yattığını görüp 112'ye haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün ölümünü tespit ettiler.

Genç sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Uslu