Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 40 yaşındaki Emine B., uykuda olan eşi Eyüp B.'yi bıçaklayarak öldürdü. Emine B., ardından aynı evde bulunan babası Ahmet G.'yi seccade ile boğmaya kalkıştı. Olaya tanıklık eden kızı, anne Emine'nin vahşetini engelledi.

Duman Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Emine B.'nin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia ediliyor. Uykuda olan eşi Eyüp B.'yi bıçaklayarak öldüren Emine B., daha sonra babası Ahmet G.'yi seccade ile boğmaya kalkıştı. Ancak, genç kızın çabalarıyla eylem engellendi.

Olayın duyulması üzerine adrese hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, maalesef Eyüp B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Eyüp B.'nin cenazesi morga kaldırılırken, Emine B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.