Hamas Hareketi, Gazze’deki tehcir planına karşı 14-16 Şubat tarihleri arasında dünya genelinde sokaklara çıkılması çağrısında bulundu. Bu kapsamda Türkiye’nin birçok şehrinde olduğu gibi İnegöl’de de bir etkinlik düzenlenecek.

İnegöl Halkına Davet

İnegöl’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tüm İnegöl halkını Heykel Meydanı’nda düzenlenecek programa katılmaya davet etti. Organizasyonun duyurusunu yapan Ateş Karıncaları Derneği, Filistin halkına destek vermek amacıyla bir araya gelineceğini belirtti.

14 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de düzenlenecek etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.