İnegöl-Alanyurt yolunda meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu Metal sanayi kavşağında meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Elmira F. Yönetimindeki 16 BAD 532 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapmakta olan Hakan Y.(38) yönetimindeki 16 KGY 65 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen genç sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.