Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Baykut sokak üzerinde seyir halinde olan Alihan B. (28) yönetimindeki 34 FFM 233 plakalı otomobil sokak üzerinde bir anda yola fırlayan Elanur B.'ye (15) çarptı. Kaza sonucu yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE