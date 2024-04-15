İnegöl Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli genç kız yaralandı.

Kaza Hamidiye mahallesi Park caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Mehmetcan G. Yönetimindeki 43 AFP 801 plakalı otomobil, yola çıkan sürücü Filiz A.(14) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen genç kız yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ