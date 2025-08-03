Edinilen bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Nazif Sokak üzerinde ikamet eden Erdoğan Nazlıtaş (35) gece saatlerinde yatağında uyudu. Sabah saatlerinde kendisini uyandırmak için yanına giden ailesi, Nazlıtaş’ın hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.