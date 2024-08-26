Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kamyona arkadan çarptı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Mustafa H.(21) Yönetimindeki 64 EG 104 plakalı otomobil, aynı yöne giden sürücü Kazım D.(60) yönetimindeki 34 VM 1795 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki arkadaşı Büşra D.(21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE